Kiwi: Die unglaubliche EntdeckungJetzt kostenlos streamen
Kiwi Staffel 2
Folge 9: Kiwi: Die unglaubliche Entdeckung
6 Min.Folge vom 20.03.2026
Die Kiwis versuchen sich als Archäologen. Tatsächlich finden sie schon bald die ersten Fossilien. Aber es ist gar nicht so einfach, die Knochen richtig zusammenzusetzen! Zum Glück hilft ihnen der schlaue Maulwurf. Bildquelle: ORF/Dandelooo/
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