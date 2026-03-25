Kiwi: Ein wohlverdienter UrlaubJetzt kostenlos streamen
Kiwi Staffel 2
Folge 18: Kiwi: Ein wohlverdienter Urlaub
6 Min.Folge vom 25.03.2026
Twiki und Twini genießen ihren freien Tag, als plötzlich ein strenger Truthahn auftaucht und sie einem harten Training unterzieht. Nun müssen die Kiwis überlegen, wie sie doch noch zu ihrem wohlverdienten Urlaub kommen. Bildquelle: ORF/Dandelooo/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kiwi Staffel 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0