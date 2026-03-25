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Kiwi Staffel 2

Kiwi: Ein wohlverdienter Urlaub

ORF KidsStaffel 1Folge 18vom 25.03.2026
Kiwi: Ein wohlverdienter Urlaub

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Kiwi Staffel 2

Folge 18: Kiwi: Ein wohlverdienter Urlaub

6 Min.Folge vom 25.03.2026

Twiki und Twini genießen ihren freien Tag, als plötzlich ein strenger Truthahn auftaucht und sie einem harten Training unterzieht. Nun müssen die Kiwis überlegen, wie sie doch noch zu ihrem wohlverdienten Urlaub kommen. Bildquelle: ORF/Dandelooo/

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