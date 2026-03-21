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Kiwi Staffel 2

Kiwi: Der schreckliche Yeti

ORF KidsStaffel 1Folge 11vom 21.03.2026
Kiwi: Der schreckliche Yeti

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Kiwi Staffel 2

Folge 11: Kiwi: Der schreckliche Yeti

6 Min.Folge vom 21.03.2026

Die Kiwis spielen Verstecken, da wird Twiki plötzlich von einem Yeti entführt! Twini holt sofort den Jäger zu Hilfe, um seinen Freund wiederzufinden. Dabei ist der Yeti in Wahrheit gar nicht so schrecklich, wie er auf den ersten Blick wirken mag… Bildquelle: ORF/Dandelooo

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