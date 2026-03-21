Kiwi: Der schreckliche YetiJetzt kostenlos streamen
Kiwi Staffel 2
Folge 11: Kiwi: Der schreckliche Yeti
6 Min.Folge vom 21.03.2026
Die Kiwis spielen Verstecken, da wird Twiki plötzlich von einem Yeti entführt! Twini holt sofort den Jäger zu Hilfe, um seinen Freund wiederzufinden. Dabei ist der Yeti in Wahrheit gar nicht so schrecklich, wie er auf den ersten Blick wirken mag… Bildquelle: ORF/Dandelooo
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