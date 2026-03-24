Kiwi Staffel 2
Folge 15: Kiwi: König Twiki
6 Min.Folge vom 24.03.2026
Twiki spielt heute König und degradiert Twini gleich zu seinem persönlichen Hofnarren. Er gefällt sich sehr gut in der Rolle des Herrschers. Aber als auf einmal eine Königin auftaucht und ihn zu seinen Pflichten ruft, will Twiki seine Krone ganz schnell an den Nagel hängen. Bildquelle: ORF/Dandelooo
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