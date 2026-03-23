Kiwi: Die Halloween-PartyJetzt kostenlos streamen
Kiwi Staffel 2
Folge 14: Kiwi: Die Halloween-Party
6 Min.Folge vom 23.03.2026
Zu Halloween besuchen Twiki und Twini den Friedhof. Dort stoßen sie auf so manches unheimliche Schreckgespenst. Beim näheren Hinsehen entpuppen sich die Gruselgestalten jedoch als ihre Freunde, die sie zu einer Halloween-Kostümparty einladen. Bildquelle: ORF/Dandelooo
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