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Kiwi Staffel 2

Kiwi: Der magische Kompass

ORF KidsStaffel 1Folge 2vom 16.03.2026
Kiwi: Der magische Kompass

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Kiwi Staffel 2

Folge 2: Kiwi: Der magische Kompass

6 Min.Folge vom 16.03.2026

Twiki und Twini haben einen magischen Kompass. Mit dessen Hilfe können sie ganz einfach zwischen den vier Jahreszeiten hin- und herwechseln. Was zunächst spaßig ist, erweist sich nach einem plötzlichen Wintereinbruch jedoch als lästig. Bildquelle: ORF/Dandelooo/

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