Kiwi: Der magische KompassJetzt kostenlos streamen
Kiwi Staffel 2
Folge 2: Kiwi: Der magische Kompass
6 Min.Folge vom 16.03.2026
Twiki und Twini haben einen magischen Kompass. Mit dessen Hilfe können sie ganz einfach zwischen den vier Jahreszeiten hin- und herwechseln. Was zunächst spaßig ist, erweist sich nach einem plötzlichen Wintereinbruch jedoch als lästig. Bildquelle: ORF/Dandelooo/
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