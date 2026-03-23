Kiwi Staffel 2
Folge 13: Kiwi: Der Supersnack
6 Min.Folge vom 23.03.2026
Die Kiwis haben Hunger, also backen sie einen ganzen Stapel Crêpes. Es ist aber gar nicht so einfach, den passenden Belag für ihren Snack zu finden. Zusätzlich erschwert ein nimmersatter Hase die Arbeit in der Küche. Bildquelle: ORF/Dandelooo
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