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Kiwi Staffel 2

Kiwi: Der Supersnack

ORF KidsStaffel 1Folge 13vom 23.03.2026
Kiwi: Der Supersnack

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Kiwi Staffel 2

Folge 13: Kiwi: Der Supersnack

6 Min.Folge vom 23.03.2026

Die Kiwis haben Hunger, also backen sie einen ganzen Stapel Crêpes. Es ist aber gar nicht so einfach, den passenden Belag für ihren Snack zu finden. Zusätzlich erschwert ein nimmersatter Hase die Arbeit in der Küche. Bildquelle: ORF/Dandelooo

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