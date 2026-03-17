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Kiwi Staffel 2

Kiwi: Twini und Twiki gehen zur Schule

ORF KidsStaffel 1Folge 3vom 17.03.2026
Kiwi: Twini und Twiki gehen zur Schule

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Kiwi Staffel 2

Folge 3: Kiwi: Twini und Twiki gehen zur Schule

6 Min.Folge vom 17.03.2026

Heute ist der erste Schultag für Twini und Twiki! Auch wenn es nicht immer einfach ist, konzentriert zu bleiben, bemühen sich die zwei, fleißig zu lernen. Als Twiki Probleme hat, die Tafel zu sehen, hat der Lehrer eine praktische Lösung für ihn. Bildquelle: ORF/Dandelooo/

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