Kiwi Staffel 2
Folge 16: Kiwi: Der Wahrsager
6 Min.Folge vom 24.03.2026
Von ihren Ersparnissen kaufen sich die Kiwis einen gebrauchten Lieferwagen. Aber während Twiki daraus einen Pizzawagen machen will, möchte Twini ihn für sein Geschäft als Wahrsager nutzen. Ob sich die zwei noch irgendwie einig werden? Bildquelle: ORF/Dandelooo
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