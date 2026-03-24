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Kiwi Staffel 2

Kiwi: Der Wahrsager

ORF KidsStaffel 1Folge 16vom 24.03.2026
Kiwi: Der Wahrsager

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Kiwi Staffel 2

Folge 16: Kiwi: Der Wahrsager

6 Min.Folge vom 24.03.2026

Von ihren Ersparnissen kaufen sich die Kiwis einen gebrauchten Lieferwagen. Aber während Twiki daraus einen Pizzawagen machen will, möchte Twini ihn für sein Geschäft als Wahrsager nutzen. Ob sich die zwei noch irgendwie einig werden? Bildquelle: ORF/Dandelooo

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