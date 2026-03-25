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Kiwi Staffel 2

Kiwi: Marshmallowverkostung

ORF KidsStaffel 1Folge 17vom 25.03.2026
Kiwi: Marshmallowverkostung

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Kiwi Staffel 2

Folge 17: Kiwi: Marshmallowverkostung

6 Min.Folge vom 25.03.2026

Die Kiwis haben ein Lagerfeuer entfacht und wollen Marshmallows grillen. Twiki sind die süßen Köstlichkeiten aber zu heiß und er verbrennt sich den Schnabel. Zum Glück hat Twini eine Idee, wie er seinem Freund eine Abkühlung verschaffen kann. Bildquelle: ORF/Dandelooo/

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