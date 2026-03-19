Kiwi: Der blaue SchmetterlingJetzt kostenlos streamen
Kiwi Staffel 2
Folge 8: Kiwi: Der blaue Schmetterling
6 Min.Folge vom 19.03.2026
Twiki und Twini versuchen sich als Insektenforscher. Dabei lernen sie nicht nur eine grantige Spinne, sondern auch eine kleine Raupe kennen, die eine erstaunliche Metamorphose durchlebt. Bildquelle: ORF/Dandeloo
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kiwi Staffel 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0