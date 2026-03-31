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Kiwi Staffel 2

Kiwi: Eine Kanufahrt

ORF KidsStaffel 1Folge 28vom 31.03.2026
Kiwi: Eine Kanufahrt

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Kiwi Staffel 2

Folge 28: Kiwi: Eine Kanufahrt

6 Min.Folge vom 31.03.2026

Twiki und Twini sehnen sich nach Abenteuer. Deshalb wollen sie eine Wildwasserfahrt mit ihrem Kanu machen. Es ist aber gar nicht so einfach, das kleine Boot durch die Stromschnellen zu manövrieren. Zum Glück ist ein freundlicher Angler in der Nähe, als die Kiwis Hilfe brauchen. Bildquelle: ORF/Dandelooo

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