Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kiwi Staffel 2

Kiwi: Eine Reise nach Afrika

ORF KidsStaffel 1Folge 31vom 02.04.2026
Kiwi: Eine Reise nach Afrika

Kiwi: Eine Reise nach AfrikaJetzt kostenlos streamen

Kiwi Staffel 2

Folge 31: Kiwi: Eine Reise nach Afrika

6 Min.Folge vom 02.04.2026

Twini und Twiki haben ihre Koffer gepackt, denn sie reisen per Flugzeug nach Afrika! Das Fliegen selbst ist schon aufregend. Aber auch am Ziel erwartet die Kiwis so manches Abenteuer. Bildquelle: ORF/Dandelooo

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Kiwi Staffel 2
ORF Kids
Kiwi Staffel 2

Kiwi Staffel 2

Alle 1 Staffeln und Folgen