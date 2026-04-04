Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kiwi Staffel 2

Kiwi: Das Fußballspiel

ORF KidsStaffel 1Folge 36vom 04.04.2026
Kiwi: Das Fußballspiel

Kiwi: Das FußballspielJetzt kostenlos streamen

Kiwi Staffel 2

Folge 36: Kiwi: Das Fußballspiel

6 Min.Folge vom 04.04.2026

Twiki und Twini wollen sich im Fußball messen. Es ist gar nicht so einfach, den Ball auf faire Weise ins gegnerische Tor zu bekommen. Zum Glück achtet der Schiedsrichter darauf, dass die vorwitzigen Kiwivögel auch alle Regeln einhalten. Bildquelle: ORF/Dandelooo

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Kiwi Staffel 2
ORF Kids
Kiwi Staffel 2

Kiwi Staffel 2

Alle 1 Staffeln und Folgen