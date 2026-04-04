Kiwi Staffel 2
Folge 36: Kiwi: Das Fußballspiel
6 Min.Folge vom 04.04.2026
Twiki und Twini wollen sich im Fußball messen. Es ist gar nicht so einfach, den Ball auf faire Weise ins gegnerische Tor zu bekommen. Zum Glück achtet der Schiedsrichter darauf, dass die vorwitzigen Kiwivögel auch alle Regeln einhalten. Bildquelle: ORF/Dandelooo
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