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Kiwi Staffel 2

Kiwi: Das Piratenschiff

ORF KidsStaffel 1Folge 45vom 11.05.2026
Kiwi: Das Piratenschiff

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Kiwi Staffel 2

Folge 45: Kiwi: Das Piratenschiff

6 Min.Folge vom 11.05.2026

Auf einem Segeltörn mit ihrem selbstgebauten Boot treffen die Kiwis auf ein Piratenschiff. Der gemeine Pirat nimmt prompt Twiki gefangen. Nun liegt es an Twini, seinen Freund aus den Fängen des Seeräubers zu befreien! Bildquelle: ORF/Dandelooo/

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