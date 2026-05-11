Kiwi: Das PiratenschiffJetzt kostenlos streamen
Kiwi Staffel 2
Folge 45: Kiwi: Das Piratenschiff
6 Min.Folge vom 11.05.2026
Auf einem Segeltörn mit ihrem selbstgebauten Boot treffen die Kiwis auf ein Piratenschiff. Der gemeine Pirat nimmt prompt Twiki gefangen. Nun liegt es an Twini, seinen Freund aus den Fängen des Seeräubers zu befreien! Bildquelle: ORF/Dandelooo/
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