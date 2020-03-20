KlimaheldInnen – Staffel 2 Folge 8Jetzt kostenlos streamen
Folge 80: KlimaheldInnen – Staffel 2 Folge 8
5 Min.Folge vom 20.03.2020Ab 6
- Geld im doppelten Sinne nachhaltig investieren? Neue Finanzangebote wollen auch die Umwelt schonen. - Kompakt erklärt: Das verbirgt sich hinter dem Begriff "Klimaneutralität". - Der Digitalvermarkter "Marktguru" will Papiermüll durch Werbebroschüren den Kampf ansagen - mit seiner digitalen Angebots-Plattform.
