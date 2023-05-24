Rotorblattrecycling für Windräder im BurgenlandJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 144: Rotorblattrecycling für Windräder im Burgenland
5 Min.Folge vom 24.05.2023
Die Rotorblätter von Windrädern müssen circa alle 30 Jahre ausgetauscht werden. Für gewöhnlich können die riesigen Flügel nicht weiterverwertet werdemn. Ein Unternehmen aus dem Burgenland will das ändern und Fahrradbrücken aus den alten Rotorblättern bauen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1-3: ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen