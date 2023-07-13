Zum Inhalt springenBarrierefrei
KLIMAHELDiNNEN

Katastrophenschutz für Menschen mit Behinderung

PULS 4Staffel 3Folge 194vom 13.07.2023
Katastrophenschutz für Menschen mit Behinderung

Folge 194: Katastrophenschutz für Menschen mit Behinderung

5 Min.Folge vom 13.07.2023

Extremwetterereignisse nehmen durch die Klimakrise zu. Wie gefährlich das sein kann, zeigt die Flutkatastrophe 2021 in Deutschland, in der auch 12 Menschen mit Behinderungen dem Wasser zum Opfer fallen. Deshalb bedarf es einem inklusiveren Zugang zu Katastrophenschutz. Wie so etwas ausschauen kann, hat die inklusive Redaktion ‘andererseits‘ in einem Dokumentarfilm erörtert.

