Katastrophenschutz für Menschen mit BehinderungJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 194: Katastrophenschutz für Menschen mit Behinderung
5 Min.Folge vom 13.07.2023
Extremwetterereignisse nehmen durch die Klimakrise zu. Wie gefährlich das sein kann, zeigt die Flutkatastrophe 2021 in Deutschland, in der auch 12 Menschen mit Behinderungen dem Wasser zum Opfer fallen. Deshalb bedarf es einem inklusiveren Zugang zu Katastrophenschutz. Wie so etwas ausschauen kann, hat die inklusive Redaktion ‘andererseits‘ in einem Dokumentarfilm erörtert.
