Folge 188: Neue Methoden gegen Krebs
5 Min.Folge vom 07.07.2023
Im Kampf gegen den Krebs gibt es mittlerweile immer mehr innovative Eingriffsmethoden. Eine davon ist die stereotaktische Radiofrequenzablation, die in Innsbruck entwickelt wurde. Der Vorteil: dieser Eingriff ist minimalinvasiv und schont gesundes Gewebe.
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
