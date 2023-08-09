Zum Inhalt springenBarrierefrei
KLIMAHELDiNNEN

Der Erde eine Stimme geben

PULS 4Staffel 3Folge 221vom 09.08.2023
Der Erde eine Stimme geben

KLIMAHELDiNNEN

Folge 221: Der Erde eine Stimme geben

5 Min.Folge vom 09.08.2023

Unsere Umwelt leidet nicht nur unter der ständigen Ausbeutung ihrer Ressourcen, sondern vor allem auch unter der massiven Verschmutzung und Vergiftung von Boden, Wasser und Luft. Die Verantwortlichen werden oftmals zu Strafzahlungen verurteilt - bevor die Zerstörung weitergeht. Denn ein internationales Gesetz, das sogenannte Ökozide strafbar macht, gibt es noch nicht. Eine Organisation will das aber ändern.

