Folge 198: Pflanzenschutzmittel oder Gift für die Umwelt?
5 Min.Folge vom 17.07.2023
Sie befinden sich im Boden, im Wasser und sogar in der Luft. Pestizidgifte zerstören unsere Umwelt und haben verheerende Folgen auf die Gesundheit des Menschen. Trotzdem werden Pestizide noch immer vor allem in der Landwirtschaft eingesetzt. Was als Pflanzenschutzmittel gedacht ist, entpuppt sich als giftig für Tiere, Pflanzen und Menschen.
