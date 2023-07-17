Zum Inhalt springenBarrierefrei
KLIMAHELDiNNEN

Pflanzenschutzmittel oder Gift für die Umwelt?

PULS 4Staffel 3Folge 198vom 17.07.2023
Pflanzenschutzmittel oder Gift für die Umwelt?

KLIMAHELDiNNEN

Folge 198: Pflanzenschutzmittel oder Gift für die Umwelt?

Folge vom 17.07.2023

Sie befinden sich im Boden, im Wasser und sogar in der Luft. Pestizidgifte zerstören unsere Umwelt und haben verheerende Folgen auf die Gesundheit des Menschen. Trotzdem werden Pestizide noch immer vor allem in der Landwirtschaft eingesetzt. Was als Pflanzenschutzmittel gedacht ist, entpuppt sich als giftig für Tiere, Pflanzen und Menschen.

