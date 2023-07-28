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KLIMAHELDiNNEN

Wie die Klimakrise unsere Menschenrechte gefährdet

PULS 4Staffel 3Folge 209vom 28.07.2023
Wie die Klimakrise unsere Menschenrechte gefährdet

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Folge 209: Wie die Klimakrise unsere Menschenrechte gefährdet

5 Min.Folge vom 28.07.2023

Mex leidet seit über 15 Jahren an der Nervenerkrankung Multiple Sklerose. Wenn es heiß wird, ist er auf seinen Rollstuhl angewiesen. Denn je heißer es ist, desto schlimmer sind Mex Beschwerden. Wir haben ihn getroffen, um zu erfahren, wie seine Erkrankung zu einer Klimaklage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geführt hat.

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