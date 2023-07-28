Wie die Klimakrise unsere Menschenrechte gefährdetJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 209: Wie die Klimakrise unsere Menschenrechte gefährdet
5 Min.Folge vom 28.07.2023
Mex leidet seit über 15 Jahren an der Nervenerkrankung Multiple Sklerose. Wenn es heiß wird, ist er auf seinen Rollstuhl angewiesen. Denn je heißer es ist, desto schlimmer sind Mex Beschwerden. Wir haben ihn getroffen, um zu erfahren, wie seine Erkrankung zu einer Klimaklage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geführt hat.
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KLIMAHELDiNNEN
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Genre:Wissenschaft
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Copyrights:© Season 1-3: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1-3: ProSiebenSat.1 PULS 4
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