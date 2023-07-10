Zum Inhalt springenBarrierefrei
KLIMAHELDiNNEN

PULS 4Staffel 3Folge 191vom 10.07.2023
Folge 191: Getränkeverpackungen und deren Umweltbelastung

5 Min.Folge vom 10.07.2023

In Österreich werden jährlich hunderttausende Tonnen an Plastikmüll entsorgt. Ein großer Bestandteil davon: Getränkeverpackungen. Neben der klassischen Einwegflasche gibt es jedoch noch viele andere Verpackungsarten für Getränke. Wir haben uns gemeinsam mit einer Expertin genauer angeschaut, welche Verpackung am besten abschneidet.

PULS 4
Alle 3 Staffeln und Folgen