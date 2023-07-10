Getränkeverpackungen und deren UmweltbelastungJetzt kostenlos streamen
Folge 191: Getränkeverpackungen und deren Umweltbelastung
5 Min.Folge vom 10.07.2023
In Österreich werden jährlich hunderttausende Tonnen an Plastikmüll entsorgt. Ein großer Bestandteil davon: Getränkeverpackungen. Neben der klassischen Einwegflasche gibt es jedoch noch viele andere Verpackungsarten für Getränke. Wir haben uns gemeinsam mit einer Expertin genauer angeschaut, welche Verpackung am besten abschneidet.
