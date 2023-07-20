Zu Besuch bei einem PlantfluencerJetzt kostenlos streamen
Folge 201: Zu Besuch bei einem Plantfluencer
5 Min.Folge vom 20.07.2023
Zimmerpflanzen liegen bereits seit einigen Jahren im Trend - das weiß auch Andreas, der seine Leidenschaft zu Zimmerpflanzen auf seinem Instagram-Account präsentiert. Der Plantfluencer zeigt uns, wie man seine eigene Terrasse klima- und insektenfit machen kann.
