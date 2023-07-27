Wie ein Reststoff vom Bierbrauen zum Rohstoff wirdJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 208: Wie ein Reststoff vom Bierbrauen zum Rohstoff wird
5 Min.Folge vom 27.07.2023
Der Bierproduktions-Reststoff "Treber" ist nicht nur ein beliebtes Tierfuttermittel, auch für uns Menschen wird er als Nahrungsmittel immer beliebter. Was ist Treber genau? Wie entsteht er, und wie macht man vegane Burger daraus? Unsere Redakteurin Leila hat sich das mal genauer angesehen
