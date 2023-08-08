Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KLIMAHELDiNNEN

Wie Gebäude wiederbelebt werden können

PULS 4Staffel 3Folge 220vom 08.08.2023
Wie Gebäude wiederbelebt werden können

Wie Gebäude wiederbelebt werden könnenJetzt kostenlos streamen

KLIMAHELDiNNEN

Folge 220: Wie Gebäude wiederbelebt werden können

5 Min.Folge vom 08.08.2023

Die Mieten steigen und gleichzeitig stehen hunderte Wohnungen und Häuser in Österreich leer. Das muss aber nicht sein, denn Leerstand kann verringert oder gar ganz verhindert werden, wenn man Gebäudenutzung richtig plant. Da sind kreative Zwischennutzungen eine gute Möglichkeit den Räumlichkeiten wieder Leben einzuhauchen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

KLIMAHELDiNNEN
PULS 4
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN

Alle 3 Staffeln und Folgen