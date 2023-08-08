Wie Gebäude wiederbelebt werden könnenJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 220: Wie Gebäude wiederbelebt werden können
5 Min.Folge vom 08.08.2023
Die Mieten steigen und gleichzeitig stehen hunderte Wohnungen und Häuser in Österreich leer. Das muss aber nicht sein, denn Leerstand kann verringert oder gar ganz verhindert werden, wenn man Gebäudenutzung richtig plant. Da sind kreative Zwischennutzungen eine gute Möglichkeit den Räumlichkeiten wieder Leben einzuhauchen.
