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KLIMAHELDiNNEN

Was unser Trinkwasser mit der Klimakrise zu tun hat

PULS 4Staffel 3Folge 193vom 12.07.2023
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Folge 193: Was unser Trinkwasser mit der Klimakrise zu tun hat

5 Min.Folge vom 12.07.2023

Wasser ist Leben - und für uns hierzulande selbstverständlich. Gerade jetzt, wo es immer heißer wird, ist es wichtig, viel zu trinken. Darüber hinaus haben wir in Österreich ausgezeichnete Trinkwasserqualität. In vielen Teilen der Welt ist das jedoch nicht der Fall. Wir zeigen euch, was unser Trinkwasser mit der Klimakrise zu tun hat.

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