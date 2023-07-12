Was unser Trinkwasser mit der Klimakrise zu tun hatJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 193: Was unser Trinkwasser mit der Klimakrise zu tun hat
5 Min.Folge vom 12.07.2023
Wasser ist Leben - und für uns hierzulande selbstverständlich. Gerade jetzt, wo es immer heißer wird, ist es wichtig, viel zu trinken. Darüber hinaus haben wir in Österreich ausgezeichnete Trinkwasserqualität. In vielen Teilen der Welt ist das jedoch nicht der Fall. Wir zeigen euch, was unser Trinkwasser mit der Klimakrise zu tun hat.
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Genre:Wissenschaft
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Copyrights:© Season 1-3: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1-3: ProSiebenSat.1 PULS 4
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