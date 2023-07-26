Was Kaffeesatz alles kann!Jetzt kostenlos streamen
Folge 207: Was Kaffeesatz alles kann!
5 Min.Folge vom 26.07.2023
Ob als Substrat für Austernpilze oder vielseitiger Dünger für Zimmerpflanzen - die Einsatzmöglichkeiten für Kaffeesatz scheinen unendlich. Bevor man nach dem nächsten Mal Aufbrühen den Kaffeesud entsorgt, haben wir einige Tipps für euch, wie ihr dem vermeintlichen Abfallprodukt ein zweites Leben schenken könnt.
