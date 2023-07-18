Welche Lösungen gibt es, um auf Pestizide zu verzichten?Jetzt kostenlos streamen
Folge 199: Welche Lösungen gibt es, um auf Pestizide zu verzichten?
5 Min.Folge vom 18.07.2023
Wie können wir auf Pestizide verzichten? Die EU-Kommission möchte dafür Gentechnik ins Spiel bringen, ein heiß umstrittener Vorschlag. Wir schauen uns an, was es mit dem Vorschlag auf sich hat und zeigen auch eine andere Alternative: eine Impfung für Pflanzen.
