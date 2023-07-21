Hitze in der Stadt und Tipps zur AbkühlungJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 202: Hitze in der Stadt und Tipps zur Abkühlung
5 Min.Folge vom 21.07.2023
Die heißen Tage nehmen mit der Klimakrise zu. Deshalb braucht es besonders in den Städten Strategien, wie man mit dieser Hitze klarkommen kann. Das geht beispielsweise mithilfe einer Hitze-Map oder indem man mit unseren Tipps für Abkühlung sorgt.
