Gebäude kreislauffähig gestaltenJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 219: Gebäude kreislauffähig gestalten
5 Min.Folge vom 07.08.2023
Der Bausektor ist für ein Drittel der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich und hat somit einen erheblichen Einfluss auf die Gesundheit unserer Erde. Wie wir auch in Sachen Bauen nachhaltiger und zukunftsführender denken und gestalten können, das erfahrt ihr in dieser Folge.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen