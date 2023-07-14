Zum Inhalt springenBarrierefrei
KLIMAHELDiNNEN

PULS 4Staffel 3Folge 195vom 14.07.2023
Folge 195: Warum wir inklusiven Journalismus brauchen

5 Min.Folge vom 14.07.2023

18% der Menschen in Österreich leben mit Behinderung. Aber es gibt nur eine Handvoll Journalist:innen mit Behinderung. Fast ein Fünftel der Bevölkerung ist in Österreichs Redaktionen also kaum vertreten. Dass das auch anders geht, zeigt die inklusive Redaktion 'andererseits'. Wir haben uns angeschaut, was inklusiver Journalismus ist und warum es ihn dringend braucht.

