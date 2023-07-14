Warum wir inklusiven Journalismus brauchenJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 195: Warum wir inklusiven Journalismus brauchen
5 Min.Folge vom 14.07.2023
18% der Menschen in Österreich leben mit Behinderung. Aber es gibt nur eine Handvoll Journalist:innen mit Behinderung. Fast ein Fünftel der Bevölkerung ist in Österreichs Redaktionen also kaum vertreten. Dass das auch anders geht, zeigt die inklusive Redaktion 'andererseits'. Wir haben uns angeschaut, was inklusiver Journalismus ist und warum es ihn dringend braucht.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen