Wie viel bringt es Plastikmüll aus dem Meer einzusammeln?

PULS 4Staffel 3Folge 192vom 11.07.2023
5 Min.Folge vom 11.07.2023

100 Millionen Tonnen Plastikmüll befinden sich weltweit im Meer. Mit verheerenden Folgen für Tiere und Umwelt. Deshalb fischt das niederländische Ocean Cleanup Projekt seit zehn Jahren Plastikmüll aus dem Meer. Wir haben uns angeschaut, wie das funktioniert und wie es besser gehen könnte.

PULS 4
