Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KLIMAHELDiNNEN

Kaffee, der über den Atlantik gesegelt wird

PULS 4Staffel 3Folge 206vom 25.07.2023
Kaffee, der über den Atlantik gesegelt wird

Kaffee, der über den Atlantik gesegelt wirdJetzt kostenlos streamen

KLIMAHELDiNNEN

Folge 206: Kaffee, der über den Atlantik gesegelt wird

5 Min.Folge vom 25.07.2023

Kaffee ist aus dem Leben der meisten Österreicher:innen kaum noch wegzudenken. Doch leider steht es nicht allzu gut um seine CO₂-Bilanz. Schuld daran ist unter anderem der Transport. Ein Unternehmen macht einen Schritt zurück und zeigt: Nachhaltiger Transport kann auch heißen, die Segel zu hissen. Wir haben die Gründer:innen auf einen Kaffee getroffen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

KLIMAHELDiNNEN
PULS 4
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN

Alle 3 Staffeln und Folgen