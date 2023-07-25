Kaffee, der über den Atlantik gesegelt wirdJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 206: Kaffee, der über den Atlantik gesegelt wird
5 Min.Folge vom 25.07.2023
Kaffee ist aus dem Leben der meisten Österreicher:innen kaum noch wegzudenken. Doch leider steht es nicht allzu gut um seine CO₂-Bilanz. Schuld daran ist unter anderem der Transport. Ein Unternehmen macht einen Schritt zurück und zeigt: Nachhaltiger Transport kann auch heißen, die Segel zu hissen. Wir haben die Gründer:innen auf einen Kaffee getroffen.
