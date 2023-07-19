Was wir vom Ozonloch für die Erderhitzung lernen könnenJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 200: Was wir vom Ozonloch für die Erderhitzung lernen können
5 Min.Folge vom 19.07.2023
Wer die 1990er miterlebt hat, erinnert sich wahrscheinlich an die Bedrohung durch das Ozonloch. Ungefilterte UV-Strahlen erhöhen das Hautkrebsrisiko, aber sie zerstören auch ganze Ökosysteme. Was ist damals passiert? Und warum reden wir heute nicht mehr darüber? Unser Kollege Manuel Kelemen aus der Wetterredaktion, erklärt uns was es damit auf sich hat.
