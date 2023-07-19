Zum Inhalt springenBarrierefrei
KLIMAHELDiNNEN

Was wir vom Ozonloch für die Erderhitzung lernen können

PULS 4Staffel 3Folge 200vom 19.07.2023
Was wir vom Ozonloch für die Erderhitzung lernen können

KLIMAHELDiNNEN

Folge 200: Was wir vom Ozonloch für die Erderhitzung lernen können

5 Min.Folge vom 19.07.2023

Wer die 1990er miterlebt hat, erinnert sich wahrscheinlich an die Bedrohung durch das Ozonloch. Ungefilterte UV-Strahlen erhöhen das Hautkrebsrisiko, aber sie zerstören auch ganze Ökosysteme. Was ist damals passiert? Und warum reden wir heute nicht mehr darüber? Unser Kollege Manuel Kelemen aus der Wetterredaktion, erklärt uns was es damit auf sich hat.

