What the Frack?! – Was steckt hinter dem Begriff "Öko"-Fracking?
KLIMAHELDiNNEN
Folge 40: What the Frack?! – Was steckt hinter dem Begriff "Öko"-Fracking?
5 Min.Folge vom 09.02.2023
Fracking ist seit Jahren eine viel diskutierte Methode um Erdgas zu fördern. Der größte Kritikpunkt ist wohl jener, dass eine Vielzahl an Chemikalien beim herkömmlichen Fracking verwendet und in den Untergrund befördert werden. Herbert Hofstätter von der Montanuniversität Leoben hat bereits vor über zehn Jahren eine Methode entwickelt, die ohne schädliche Additive auskommen soll. Das Verfahren sollte unter anderem im Weinviertel zur Andwenung kommen. Doch die Bevölkerung vor Ort ist dagegen. Wir blicken hinter die Kulissen
