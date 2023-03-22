Wie aus Gletschern Tümpel werdenJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 81: Wie aus Gletschern Tümpel werden
5 Min.Folge vom 22.03.2023
Dass die Klimakrise sich auf unser Wetter auswirkt ist nichts neues. Die Temperaturen steigen stetig an, es wird immer wärmer. Das hat sich auch diesen Winter wieder gezeigt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen