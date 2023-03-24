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KLIMAHELDiNNEN

Gegen Barrieren und Beschämung

PULS 4Staffel 3Folge 83vom 24.03.2023
Gegen Barrieren und Beschämung

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Folge 83: Gegen Barrieren und Beschämung

5 Min.Folge vom 24.03.2023

Bei "mitgehn" unterstützen Freiwillige als stille Begleiter:innen sozial benachteiligte Menschen bei ihren Terminen auf Ämtern, Behörden oder in Gesundheitseinrichtungen. Durch diese Maßnahme können Betroffene dabei unterstützt werden, besser zu ihren Ansprüchen zu kommen und Termine mit weniger Ängsten, Stress und psychosozialem Druck wahrzunehmen.

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