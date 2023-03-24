Gegen Barrieren und BeschämungJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 83: Gegen Barrieren und Beschämung
5 Min.Folge vom 24.03.2023
Bei "mitgehn" unterstützen Freiwillige als stille Begleiter:innen sozial benachteiligte Menschen bei ihren Terminen auf Ämtern, Behörden oder in Gesundheitseinrichtungen. Durch diese Maßnahme können Betroffene dabei unterstützt werden, besser zu ihren Ansprüchen zu kommen und Termine mit weniger Ängsten, Stress und psychosozialem Druck wahrzunehmen.
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Genre:Wissenschaft
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-3: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1-3: ProSiebenSat.1 PULS 4
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