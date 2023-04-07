Zum Inhalt springenBarrierefrei
KLIMAHELDiNNEN

Leben mit der chronischen Hautkrankheit Epidermolysis Bullosa

PULS 4Staffel 3Folge 97vom 07.04.2023
5 Min.Folge vom 07.04.2023

Schmetterlingskindern, wie Erkrankte der chronischen Hautkrankheit Epidermolysis Bullosa auch genannt werden, bleiben Dinge wie Spielplätze, Hüpfburgen oder ähnliches verwehrt - denn das Risiko von Verletzungen ist einfach zu groß. Wir haben eine Betroffene getroffen, die ein Vorbild für alle ist, die im Umgang mit ihrem Schicksal noch etwas Unterstützung brauchen.

