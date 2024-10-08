Knall genial vom 08.10.2024Jetzt kostenlos streamen
Knall genial
Folge 108: Knall genial vom 08.10.2024
16 Min.Folge vom 08.10.2024
Wie lasse ich einen Pappbecher gaaaaaanz weit fliegen? Diese Frage wird bei Knall Genial gelüftet. Wie kann eine Orange im Wasser untergehen? Wie mache ich mir einen Safe, damit mir am Strand nichts gestohlen wird? Das erfährst du in der Sendung. Spektakuläre Sandwiches machen - mit einer Spritze. Klingt verrückt, ist aber Knall Genial. Zum Schluss lässt Thomas ein Glas schräg stehen. Wie hat es mit der Luftfahrt begonnen? Hinter der Türe, in Form eines Songs, wartet die Antwort! Bildquelle: ORF
