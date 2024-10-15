Knall genial vom 15.10.2024Jetzt kostenlos streamen
Knall genial
Folge 110: Knall genial vom 15.10.2024
In jeder Folge gibt's bunt gemischte Beiträge, die allesamt der gewisse "Aha"-Effekt vereint. Praktische Ideen, lustige Versuche und spannende Experimente kommen dabei nicht zu kurz. Und das Beste: man kann vieles ganz einfach zu Hause nachmachen und Eltern und Freunde beeindrucken. Hinter der magischen Türe wartet eine faszinierende Welt, verpackt in einen "Knall genialen Song". Wie wird aus einem Radieschen eine Rose oder aus geknickten Streichhölzern ein Stern? Oder kann man mit einem Wasserstrahl einen Apfel auseinander schneiden? Die Magie des Wassers wird bei diesen Experimenten für Staunen sorgen. Außerdem können zwei Mädchen plötzlich Klavierspielen, ohne es je gelernt zu haben. Wer heute durch die Zaubertüre tritt, landet direkt bei einer Modenschau! Bildquelle: ORF
