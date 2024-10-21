Knall genial vom 21.10.2024Jetzt kostenlos streamen
Knall genial
Folge 116: Knall genial vom 21.10.2024
16 Min.Folge vom 21.10.2024
Knallgeniale Köpfe treffen sich diesmal wieder im Kuriositätenladen bei Thomas. Was auf sie zukommt? Roboter und Dinosaurier. Luca verwandelt etwas Rundes in etwas Eckiges und die Mädchen in der Küche finden einen genialen Trick, um das perfekte Sandwich zuzubereiten. Bevor der Laden wieder schließt, legt sich Thomas nochmal ordentlich ins Zeug. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Knall genial
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0