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Knall genial

Knall genial vom 29.10.2024

ORF1Staffel 1Folge 124vom 29.10.2024
Knall genial vom 29.10.2024

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Knall genial

Folge 124: Knall genial vom 29.10.2024

18 Min.Folge vom 29.10.2024

Thomas' Kuriositätenladen ist wieder geöffnet! Er ist vollgefüllt mit spannenden Rätseln und Forschungsexpeditionen. Pausenbrote im japanischen Stil, springende Flaschen, ein Duell "Tier gegen Mensch" und platzende Luftballone warten auf euch. Wofür braucht man Schuhe aus Holz? Und was hat eigentlich eine Geige mit einem Telefon zu tun? Kommt herein, wir haben eine Menge vor! Bildquelle: ORF

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