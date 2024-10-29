Knall genial vom 29.10.2024Jetzt kostenlos streamen
Knall genial
Folge 124: Knall genial vom 29.10.2024
18 Min.Folge vom 29.10.2024
Thomas' Kuriositätenladen ist wieder geöffnet! Er ist vollgefüllt mit spannenden Rätseln und Forschungsexpeditionen. Pausenbrote im japanischen Stil, springende Flaschen, ein Duell "Tier gegen Mensch" und platzende Luftballone warten auf euch. Wofür braucht man Schuhe aus Holz? Und was hat eigentlich eine Geige mit einem Telefon zu tun? Kommt herein, wir haben eine Menge vor! Bildquelle: ORF
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