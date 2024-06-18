Knall genial vom 18.06.2024Jetzt kostenlos streamen
Knall genial
Folge 92: Knall genial vom 18.06.2024
17 Min.Folge vom 18.06.2024
Auch dieses Mal ist wieder für jeden Geschmack etwas dabei. Die Kids treffen den Uropa eines Autos, einen Gedankenleser und Tiere, die Fahrräder und Mülltonnen fressen. Hast du schon mal etwas auf ein rohes Ei geschrieben? Wie Stani einen Fußball mit einem Tennisball hebt und ihr ein Foto machen könnt, auf dem es so aussieht, als ob ihr einen Freund essen würdet, seht ihr in dieser Folge von Knall Genial. Bildquelle: ORF
