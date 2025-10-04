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kreuz & quer plus

kreuz & quer plus: Was macht der Buddha im Gartencenter?

ORF2Staffel 1Folge 1vom 04.10.2025
kreuz & quer plus: Was macht der Buddha im Gartencenter?

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Folge 1: kreuz & quer plus: Was macht der Buddha im Gartencenter?

5 Min.Folge vom 04.10.2025

Warum findet man so viele Buddha-Statuen – in allen Farben und Formen – im Gartencenter oder im Wellnesshotel? Lächelnd, mit geschlossenen Augen, meditierend, stehend, liegend, sitzend. kreuz & quer plus geht der Frage nach, ob es sich dabei nur um Lifestyle-Objekte handelt oder ob sie auch immer noch eine religiöse Bedeutung haben. Wer ist dieser Buddha und was bedeuten die einzelnen Darstellungsformen? Die animierte Erklärvideo-Serie „Religion und Bilderwelten: Iconic! – Die Bilder-Codes der Religionen“ beleuchtet in fünf Folgen die facettenreiche Verbindung zwischen Kunst und Religion und geht dabei über gängige Klischees hinaus. Bildquelle: ORF

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