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kreuz & quer plus

kreuz & quer plus: Homo religiosus - Auf den Spuren des Buddhismus

ORF2Staffel 1Folge 19vom 14.02.2026
kreuz & quer plus: Homo religiosus - Auf den Spuren des Buddhismus

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Folge 19: kreuz & quer plus: Homo religiosus - Auf den Spuren des Buddhismus

6 Min.Folge vom 14.02.2026

In "kreuz & quer plus" geht es diesmal um die Anfänge des Buddhismus und die Frage, wie Religionen das Leben der Menschen prägen. Die Sendung beleuchtet Entstehung, Lehren und die spirituelle Suche des homo religiosus.

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