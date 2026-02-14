kreuz & quer plus: Homo religiosus - Auf den Spuren des BuddhismusJetzt kostenlos streamen
kreuz & quer plus
Folge 19: kreuz & quer plus: Homo religiosus - Auf den Spuren des Buddhismus
6 Min.Folge vom 14.02.2026
In "kreuz & quer plus" geht es diesmal um die Anfänge des Buddhismus und die Frage, wie Religionen das Leben der Menschen prägen. Die Sendung beleuchtet Entstehung, Lehren und die spirituelle Suche des homo religiosus.
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