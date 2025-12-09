kreuz & quer plus: Unantastbar - Über das Konzept Menschenwürde (2/3)Jetzt kostenlos streamen
Ist es Gnade, Gott, Natur oder doch eigene Leistung, die einer Person Menschwürde verleiht? Kreuz & Quer PLUS macht sich in der dreiteiligen Sendungsreihe auf die Suche nach möglichen Antworten. Folge zwei wirft einen Blick auf die christliche Religionsgeschichte und geht dem Konzept „Menschenwürde“ in den verschiedenen religiösen Traditionen nach.
