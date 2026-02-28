kreuz & quer plus: Ein Tag im RamadanJetzt kostenlos streamen
kreuz & quer plus
Folge 20: kreuz & quer plus: Ein Tag im Ramadan
6 Min.Folge vom 28.02.2026
Wie erlebt ein Muslim in Wien den Fastenmonat zwischen Beruf, Familie und Moschee? "kreuz & quer plus" begleitet Mustafa Kaymaz, 51, IT-Manager aus Wien-Liesing, durch einen Tag im Ramadan. Zwischen beruflichen Verpflichtungen, Gemeindeleben und Familie zeigt "kreuz & quer plus", wie für ihn Glaube und urbaner Alltag ineinandergreifen. Nachbarschaft, Begegnung und gemeinschaftliche Aktivitäten prägen diese besondere Zeit des Jahres. Gestaltung: Marcus Marschalek
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Copyrights:© Season 1: ORF 2