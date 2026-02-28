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kreuz & quer plus

kreuz & quer plus: Ein Tag im Ramadan

ORF2Staffel 1Folge 20vom 28.02.2026
kreuz & quer plus: Ein Tag im Ramadan

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kreuz & quer plus

Folge 20: kreuz & quer plus: Ein Tag im Ramadan

6 Min.Folge vom 28.02.2026

Wie erlebt ein Muslim in Wien den Fastenmonat zwischen Beruf, Familie und Moschee? "kreuz & quer plus" begleitet Mustafa Kaymaz, 51, IT-Manager aus Wien-Liesing, durch einen Tag im Ramadan. Zwischen beruflichen Verpflichtungen, Gemeindeleben und Familie zeigt "kreuz & quer plus", wie für ihn Glaube und urbaner Alltag ineinandergreifen. Nachbarschaft, Begegnung und gemeinschaftliche Aktivitäten prägen diese besondere Zeit des Jahres. Gestaltung: Marcus Marschalek

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