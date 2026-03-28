Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
kreuz & quer plus

kreuz & quer plus: Räume des Glaubens. Das Kreuz - Das Zeichen, das bleibt

ORF2Staffel 1Folge 21vom 28.03.2026
kreuz & quer plus: Räume des Glaubens. Das Kreuz - Das Zeichen, das bleibt

kreuz & quer plus: Räume des Glaubens. Das Kreuz - Das Zeichen, das bleibtJetzt kostenlos streamen

kreuz & quer plus

Folge 21: kreuz & quer plus: Räume des Glaubens. Das Kreuz - Das Zeichen, das bleibt

6 Min.Folge vom 28.03.2026

Eine besondere Werkschau von Arnulf Rainer wird derzeit im Stephansdom in Wien präsentiert. Seit Beginn der Fastenzeit werden dort rund 77 Kreuzarbeiten des international renommierten österreichischen Malers gezeigt – von Holzarbeiten bis zu Kaltnadelradierungen. Für Christinnen und Christen ist das Kreuz ein zentrales Symbol des Glaubens, der kürzlich verstorbene Künstler hat stets betont, diese Werke nie aus religiösen Motiven geschaffen zu haben. Für ihn war das Kreuz nicht nur das Symbol der Christenheit, sondern vor allem eine Form, die ihn während seines gesamten künstlerischen Lebens begleitet hat. Gestaltung: Gundi Lamprecht

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

kreuz & quer plus
ORF2
kreuz & quer plus

kreuz & quer plus

Alle 1 Staffeln und Folgen