kreuz & quer plus: Räume des Glaubens. Das Kreuz - Das Zeichen, das bleibtJetzt kostenlos streamen
kreuz & quer plus
Folge 21: kreuz & quer plus: Räume des Glaubens. Das Kreuz - Das Zeichen, das bleibt
6 Min.Folge vom 28.03.2026
Eine besondere Werkschau von Arnulf Rainer wird derzeit im Stephansdom in Wien präsentiert. Seit Beginn der Fastenzeit werden dort rund 77 Kreuzarbeiten des international renommierten österreichischen Malers gezeigt – von Holzarbeiten bis zu Kaltnadelradierungen. Für Christinnen und Christen ist das Kreuz ein zentrales Symbol des Glaubens, der kürzlich verstorbene Künstler hat stets betont, diese Werke nie aus religiösen Motiven geschaffen zu haben. Für ihn war das Kreuz nicht nur das Symbol der Christenheit, sondern vor allem eine Form, die ihn während seines gesamten künstlerischen Lebens begleitet hat. Gestaltung: Gundi Lamprecht
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
kreuz & quer plus
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0