Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
kreuz & quer plus

kreuz & quer plus: Homo religiosus – Der Mensch und seine Religionen

ORF2Staffel 1Folge 13vom 10.01.2026
kreuz & quer plus: Homo religiosus – Der Mensch und seine Religionen

kreuz & quer plus: Homo religiosus – Der Mensch und seine ReligionenJetzt kostenlos streamen

kreuz & quer plus

Folge 13: kreuz & quer plus: Homo religiosus – Der Mensch und seine Religionen

5 Min.Folge vom 10.01.2026

Nahezu alle Gesellschaften haben im Laufe der Geschichte Gottesvorstellungen oder religiöse Systeme entwickelt. Doch was weiß man heute über die Ursprünge der großen religiösen Traditionen? Welche Erzählungen sind Legende, was bewegt Gläubige bis heute, und was lässt sich wissenschaftlich belegen? Drei Religionswissenschaftler:innen gehen in der Dokumentation diesen Fragen auf den Grund. Gestaltung: Ursula Unterberger Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

kreuz & quer plus
ORF2
kreuz & quer plus

kreuz & quer plus

Alle 1 Staffeln und Folgen