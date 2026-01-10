kreuz & quer plus: Homo religiosus – Der Mensch und seine ReligionenJetzt kostenlos streamen
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Folge 13: kreuz & quer plus: Homo religiosus – Der Mensch und seine Religionen
5 Min.Folge vom 10.01.2026
Nahezu alle Gesellschaften haben im Laufe der Geschichte Gottesvorstellungen oder religiöse Systeme entwickelt. Doch was weiß man heute über die Ursprünge der großen religiösen Traditionen? Welche Erzählungen sind Legende, was bewegt Gläubige bis heute, und was lässt sich wissenschaftlich belegen? Drei Religionswissenschaftler:innen gehen in der Dokumentation diesen Fragen auf den Grund. Gestaltung: Ursula Unterberger Bildquelle: ORF
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